2019-09-04T10:32:47+03:00
Общество

На Санаторном собираются строить аквапарк и трассу для квадроциклов

В Кировском районе появится большая зона отдыха
Екатерина МАЛИНИНА
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Строительство планируют разделить на два этапа.Строительство планируют разделить на два этапа.
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Почти в каждом южном крупном городе есть аквапарк. В Волгограде о нем только мечтали, и горожане ездили к соседям в Волжский. Но это может измениться. В Кировском районе собираются построить большой центр водных развлечений. И не только. Инвестор предлагает городу создать большую зону развлечения и отдыха «Санаторный» возле одноименного жилого комплекса.

Что собираются сделать. Большой аквапарк с открытой и закрытой площадкой вместимостью 500 человек и два кафе. Велотрассу, трассу для квадроциклов, туристическую зону, несколько спортивных площадок, прогулочные аллеи, и даже террасный зеленый театр со сценой. Кстати, деревья обещают вписать в общий дизайн и даже высадить новые. Никакой рубки. Общая площадь парка – 34 гектара. Располагаться территория будет чуть выше ЖК.

На первом этапе планируют строительство открытых водных аттракционов, создание парковой зоны и спортплощадок, сад и подъездные пути. На втором этапе – крытый аквапарк, сад и подъездные пути.

Но проект требует одобрения самих жителей. Так что 25 сентября в департаменте по градостроительству и архитектуре состоится экспозиция. А с градостроительными документами на «Санаторный» можно познакомиться с 9 сентября на официальном сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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