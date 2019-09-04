В Волгограде нашли новых подрядчиков на замену нарушившим сроки ремонта дорог

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-04T09:28:30+03:00

На улице Клименко прошлый подрядчик успел только срезать асфальт. Так и стоит дорога по сей день. теперь ее восстановит другая компания. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Мэрия Волгограда нашла новых подрядчиков, которые завершат ремонты на восьми дорогах города, брошенных предыдущими дорожными компаниями. Решили больше не связываться с фирмами из других регионов, и заключили новые контракты с волгоградскими организациями.

Напомним, больше месяца шесть дорог в Тракторозаводском районе Волгограда и две улицы в Советском районе стоят в полу готовом состоянии. Кое-где подрядчики лишь успели срезать асфальт, кое-где положили только финишный слой, но при этом нарушили все сроки. К моменту сдачи объектов, они успели сделать их лишь на 20%. Администрация разорвала контракты с этими безответственными фирмами - «ВолгоградАвтоДорСтрой» и «Таганрогское ДСУ». И объявила новый аукцион.

- В Тракторозаводском районе ремонт на улицах Богомольца, Мясникова, Дегтярева, Гроссмана, Клименко и Менжинского будет заканчивать компания ООО «Астрол-ДСК» (зарегистрирована в Волгограде, - примечание автора). Им предстоит обновить свыше 34 тысяч квадратных метров дорожного полотна, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

В Советском районе реконструкцию дорог по улицам Автомобилистов и Полухина завершит МУП «ДСЭР Советского района». Ему предстоит восстановить покрытие на оставшихся после прошлого подрядчика 22 тысячах квадратных метров.

Кстати, в администрации Волгограда говорят, что несмотря на трудности, им удалось сэкономить на аукционах по ремонту дорог и на «освободившиеся» деньги решили обновить еще шесть улиц города. В частности, речь идет об улицах Елецкой и Полоненко, Джаныбековской и 51-й Гвардейской, где ремонт уже идет. Еще на двух улицах - местном проезде по улице Еременко и дороге в поселок Горьковский - работы начнутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU