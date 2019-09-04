В общественном транспорте Волгограда и Волжского установят тревожные кнопки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-04T09:00:00+03:00

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Уже в этом году в автобусах, трамваях и троллейбусах Волгограда и Волжского появятся тревожные кнопки. Волгоградская область станет одним из трех регионов страны, где стартует пилотный проект по подключению городского наземного общественного транспорта к системе централизованной вневедомственной охраны. В тестовом режиме в 2019 году комплексы безопасности запустят также в Санкт-Петербурге и Севастополе. В Волгограде тревожные кнопки будут опробовать на нескольких маршрутах, проект запустят уже в сентябре.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, новая система должна повысить уровень безопасности в общественном транспорте. Если в салоне произойдет ЧП и возникнет угроза для пассажиров и персонала, то водитель или кондуктор смогут нажать кнопку тревожной сигнализации, подключенную к ГЛОНАСС. Сигнал автоматически уйдет на пульт вневедомственной охраны, где дежурный офицер сможет проследить движение автобуса, троллейбуса или трамвая в режиме реального времени. А также направить к нему ближайший экипаж охраны.

Во время тестирования системы безопасности, в первую очередь оценят ее востребованность в транспорте. Будут смотреть и на своевременность реакции и ее эффективность. В итоге решат, нужны ли такие тревожные кнопки, и будут ли их использовать не только в нашей области, но и по всей стране.

Напомним, в Волгограде и Волжском сейчас работает система безопасности на дорогах, которая объединяет около 800 видеокамер. До конца года в программу войдут еще девять городов и районов.

ИСТОЧНИК KP.RU