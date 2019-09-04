В Волгограде открыли два новых отдела по вопросам миграции

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-04T08:46:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделы во вопросам миграции обращаются не только иностранные граждане. Волгоградцы приходят сюда, чтобы оформить загранпаспорт и другие документы. Чтобы горожанам удобно и быстро попасть на прием и решить все необходимые вопросы в Дзержинском и Ворошиловском районах построили два новых здания отделов. Один располагается по адресу улица 8-й Воздушной Армии, 52а - отдел полиции №3, второй по адресу ул. Циолковского, 2 – отдел полиции №5. В просторных кабинетах сотрудники будут обслуживать десятки людей. Здания оборудованы современной аппаратурой видеонаблюдения, сделана охранно-пожарная сигнализация. Комфортно будет и посетителям и полицейским.

В торжественной обстановке перерезать ленточку приехал руководитель волгоградского главка Александр Кравченко. Первыми «клиентами» стали кадеты полицейских классов. Им вручили первые паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU