В Астрахани мужчина пришел в суд с марихуаной в кармане
Наркоманы, похоже, совсем обнаглели. Одни делают «закладки» чуть ли ни у стен школ и полицейских участков, вторые в наглую торгуют в сети, но этот астраханец пошел дальше всех. Он пришел на судебное заседание с марихуаной в кармане.
Мужчина пришел в суд в качестве слушателя. Но при прохождении через пост контроля сработал стационарный металообнаружитель. Судебный пристав, который следит в суде за порядком, потребовал у посетителя выложить на стол все вещи. Тот достал мобильный телефон, ключи и пропуск. Однако, правоохранители обратил внимание на пачку сигарет, которая осталась у мужчины в кармане брюк и заставил показать ее содержимое.
Не ошибся. В пачке, почему-то заклеенной липкой лентой, пристав обнаружил целлофановый пакет с измельченным веществом коричневого цвета. как показала впоследствии экспертиза, это вещество ни что иное, как марихуана весом 5 граммов.
Правда, ответить «Откуда наркотик и зачем?», мужчина не смог.
- Полиция уже завела на астраханца уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в астраханском УФССП. - А пристава за проявленную бдительность представили к поощрению.
ИСТОЧНИК KP.RU