2019-09-03T19:10:35+03:00
Происшествия

В Астрахани мужчина пришел в суд с марихуаной в кармане

Пачку с измельченной коноплей обнаружил судебный пристав
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Наркоманы, похоже, совсем обнаглели. Одни делают «закладки» чуть ли ни у стен школ и полицейских участков, вторые в наглую торгуют в сети, но этот астраханец пошел дальше всех. Он пришел на судебное заседание с марихуаной в кармане.

Мужчина пришел в суд в качестве слушателя. Но при прохождении через пост контроля сработал стационарный металообнаружитель. Судебный пристав, который следит в суде за порядком, потребовал у посетителя выложить на стол все вещи. Тот достал мобильный телефон, ключи и пропуск. Однако, правоохранители обратил внимание на пачку сигарет, которая осталась у мужчины в кармане брюк и заставил показать ее содержимое.

Не ошибся. В пачке, почему-то заклеенной липкой лентой, пристав обнаружил целлофановый пакет с измельченным веществом коричневого цвета. как показала впоследствии экспертиза, это вещество ни что иное, как марихуана весом 5 граммов.

Правда, ответить «Откуда наркотик и зачем?», мужчина не смог.

- Полиция уже завела на астраханца уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в астраханском УФССП. - А пристава за проявленную бдительность представили к поощрению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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