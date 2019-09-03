2019-09-03T18:56:28+03:00
Происшествия

Свалка, асфальтный завод и полыхающий камыш: в Астрахани нашли причины едкой гари

Пожары будут тушить с вертолетов МИ-8
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Главная причина гари в Астрахани - пожары в раскатной части Калмыкии, оттуда несет дым и едкий запах.Главная причина гари в Астрахани - пожары в раскатной части Калмыкии, оттуда несет дым и едкий запах.
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Уже месяц астраханцы задыхаются от едкого запаха гари. Особенно тяжело по вечерам, когда температура воздуха опускается вместе с дымом на дома. Жители региона уже завалили все ведомства и администрации жалобами. Сегодня и.о. главы Астраханской области Игорь Бабушкин вызвал на разговор начальника регионального МЧС Алексея Мурзина. Тот подтвердил, что с 29 июля по 2 сентября текущего года в единый центр обработки вызовов 112 поступило 439 сообщений о запахе гари. Нашли три источника этой вони: во-первых, дымит асфальтный завод, во-вторых, уже которую неделю тлеет свалка ТБО в Приволжском районе вблизи села Фунтово.

Бабушкин заверил, что заставит ответственного нарастить объем грунта, которым засыпают тлеющий мусор.

Но главная причина гари в Астрахани - это полыхающая степь в республике Калмыкия.

- Камыш горит в раскатной части дельты, где погасить огонь затруднительно ввиду мелководья. Камыш выступает с поверхности воды на 20-30 см. Он тлеет и создает так называемый химический запах, который и идет в Астрахань, - поясняет Мурзин.

Бабушкин связался с МЧС России и попросил вертолеты МИ-8 с водосливным устройством для тушения камыша в Калмыкии. Уже с 4 сентября они приступят к работе в Лаганском районе Калмыкии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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