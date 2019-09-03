2019-09-03T18:16:38+03:00
Общество

Среди волгоградских пенсионеров женщин в два раза больше, чем мужчин

А сто волгоградок перешагнули столетний рубеж
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из 112 старожилов, которым исполнилось 100 лет и более, сто - женщины, и только 12 мужчин. Фото ПФ.Из 112 старожилов, которым исполнилось 100 лет и более, сто - женщины, и только 12 мужчин. Фото ПФ.
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В волгоградском управлении Пенсионного фонда сделали подборку интересных данных. Они, например, подсчитали, что в Волгоградской области проживает на данный момент более 772 тысячи пенсионеров и это составляет 31% от всей численности жителей нашего региона (то есть даже больше, чем каждый третий).

Второй удивительный факт: женщин-пенсионеров в два раза больше, чем мужчин, доживших до преклонных лет. 67% и 33% соответственно. А в численном эквиваленте пенсионерок на 225 тысяч больше, чем пенсионеров.

И чем старше волгоградцы становятся, тем меньше мужчин остается. Так в возрастной группе «80 лет и старше», которые составляют 13,1% или 99,8 тысяч человек от общего числа пенсионеров, 76,5% – женщины.

100-летний юбилей в этом году перешагнули 112 жителей Волгоградской области, 100 человек из которых женщины.

- Большинство волгоградских пенсионеров -85% - получают страховую пенсию по старости, по инвалидности получают только 5%. Еще столько же - 5% - по случаю потери кормильца, -сообщают «КП-Волгоград» в региональном Пенсионном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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