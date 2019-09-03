Сто контрактников месяц учились выживать под Волгоградом

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-03T17:40:30+03:00

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Ну, где еще учиться выживать, как не в Волгоградской области. Именно к нам в регион привезли более ста военнослужащих, которые только недавно заключили контракты, чтобы научить выносливости и борьбе за жизнь. Больше месяца их тренировали на базе железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области. Кроме теории, 250 часов практических занятий.

- Военнослужащие в рамках сборов прошли обкатку танками, выполнив метание учебных противотанковых гранат, преодолели огненно-штурмовую полосу, оборудованную 15 препятствиями, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря. Все полученные навыки они продемонстрировали в ходе 25-километрового марш-броска по пересеченной местности в полной выкладке. А в конце курса контрактники сдали еще и экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Всего в 2019-м в Волгоградской области такие курсы выживания пройдут почти 3 тысячи военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU