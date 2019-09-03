В Волгограде алчных женщин меньше, чем в Ростове или Краснодаре

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-03T17:00:56+03:00

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Сегодня часто можно услышать от мужчин, что девушкам или женщинам от них нужны только деньги. А вот и нет. Волгоградки, например, любовь ценят выше. И это не предположение, это результаты социологического опроса, который провели аналитики ZOOM MARKET. Они составили рейтинг городов России по алчности женщин. Опрос проводили в 28-ми мегаполисах страны. Так вот Волгоград в этом списке на 16-м месте.

Как поясняют специалисты маркетингового агентства, они задавали женщинам всего три вопроса: «Скажите, какой для вас главный критерий при выборе мужчины? Финансовое положение мужчины и его социальный статус имеет для вас значение? Возраст мужчины имеет для Вас значение?». И на основании ответов составили рейтинг.

Самые алчные, как оказалось, живут в Саранске, Краснодаре и Москве. Наши соседки - ростовчанки - на 8 месте. Еще один южный город - Сочи - занял 17-ю позицию. Менее всех заинтересованы в «денежном» супруге жительницы Томска, Пензы и Нижнего Новгорода.

Что же особо радует в этом опросе: главными критериями при выборе мужчины для всех женщин в России стали - любовь (62%) и надежность (19%). А доход интересует только 7% опрошенных. Еще 5% смотрят на социальный статус, 4% - на внешность, 2% - на образование и 1% - на репутацию.

ИСТОЧНИК KP.RU