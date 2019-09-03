2019-09-03T16:30:34+03:00
Общество

Прививочная кампания против гриппа в Волгограде стартует с 4 сентября

Бесплатную вакцину можно получить в поликлиниках
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В первую очередь будут вакцинировать детей, беременных женщин и волгоградцев, работающих при скоплении людей.В первую очередь будут вакцинировать детей, беременных женщин и волгоградцев, работающих при скоплении людей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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4 сентября в Волгоградской области, как собственно и по всей стране, стартует прививочная кампания против гриппа. А это значит, что уже с завтрашнего дня волгоградцы смогут бесплатно получить вакцину в своих поликлиниках.

В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что оптимальное время для прививки от гриппа - сентябрь-октябрь.

Поэтому еще в августе в Волгоградскую область пришла первая партия вакцины - полмиллиона доз. Соответственно, медики уже знают, какие штаммы гриппа ожидать в этом году.

Так, по данным ВОЗ в этом сезоне 2019-2020 у нас в основном будет циркулировать грипп В, а также грипп А - H3N2 и H1N1. При этом, в отношении компонента вируса А(H1N1) было рекомендовано заменить вирус, подобный А «Michigan», который входил в вакцину в прошлом году, на вирус, подобный А «Brisbane», который сейчас является доминирующим вирусом гриппа во всем мире.

В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области акцентируют: прививка - самый действующий способ профилактики гриппа. В прошллом году в регионе привили 1,1 миллиона человек и эпидемии удалось избежать.

Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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