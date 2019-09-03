Прививочная кампания против гриппа в Волгограде стартует с 4 сентября
4 сентября в Волгоградской области, как собственно и по всей стране, стартует прививочная кампания против гриппа. А это значит, что уже с завтрашнего дня волгоградцы смогут бесплатно получить вакцину в своих поликлиниках.
В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что оптимальное время для прививки от гриппа - сентябрь-октябрь.
Поэтому еще в августе в Волгоградскую область пришла первая партия вакцины - полмиллиона доз. Соответственно, медики уже знают, какие штаммы гриппа ожидать в этом году.
Так, по данным ВОЗ в этом сезоне 2019-2020 у нас в основном будет циркулировать грипп В, а также грипп А - H3N2 и H1N1. При этом, в отношении компонента вируса А(H1N1) было рекомендовано заменить вирус, подобный А «Michigan», который входил в вакцину в прошлом году, на вирус, подобный А «Brisbane», который сейчас является доминирующим вирусом гриппа во всем мире.
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области акцентируют: прививка - самый действующий способ профилактики гриппа. В прошллом году в регионе привили 1,1 миллиона человек и эпидемии удалось избежать.
Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU