2019-09-03T17:29:57+03:00
Общество

Новую маршрутку №1А пустят в Волгограде

Микроавтобусы по маршруту №1А «Детский Центр - ул. Мончегорская - ЖД больница» пойдут в середине сентября 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новая маршрутка поедет по частнику Ворошиловского района.Новая маршрутка поедет по частнику Ворошиловского района.Фото: Александр КУЛИКОВ
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В Волгограде с середины следующей недели запускают новое вспомогательное автобусное направление в частном секторе Ворошиловского района. Ориентировочно с 10 сентября 2019 в городе появится маршрутка №1А «Детский Центр - ул. Мончегорская - ЖД больница». Перевозчик уже определен по итогам конкурса. На линию выйдут 14 микроавтобусов, ходить маршрутки будут с интервалом в 10 - 15 минут.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, маршрутка №1А довезет до школ учеников из частного сектора Ворошиловского района. От конечной «Детский Центр» микроавтобусы пойдут по Первой продольной через остановки «Современник», «Площадь Чекистов», «Торговый центр» и «Казачий театр». Затем маршрутка поедет по улицам Огарева, Кузнецкой, Второй продольной и Ленкоранской. В частном секторе автобус будет делать остановки: «Яблочная», «Буровая», «Автозаводская», «40 колодцев», «Мончегорская», «Морфлотская», «Ужгородская», «Спокойная», «Станция Садовая», «Куприна» и «ЖД Больница».

В администрации города отмечают, что в частнике Ворошиловского уже ходят маршрутки №4 и №10с, которые охватывают самые удаленные от главных магистралей улицы. Новый маршрут сделает транспортное сообщение этого микрорайона более удобным для его жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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