2019-09-03T15:25:59+03:00
Происшествия

В Волгограде инспектор Росрыболовства вымогал «дань» у бизнесмена за туалеты у водоема

Волгоградца поймали на взятке с поличным
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
За 50 тысяч ежемесячных платежей инспектор готов был закрыть глаза на нарушения у бизнесмена.За 50 тысяч ежемесячных платежей инспектор готов был закрыть глаза на нарушения у бизнесмена.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Кажется, что не существует сферы, не пронизанной коррупцией. Вот, в Волгограде на взяточничестве поймали инспектора теруправления Росрыболовства. Даже он умудрился преступить закон и совесть.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, этот 44-летний инспектор нагрянул с проверкой на базу отдыха, которая располагается в особой санитарной зоне, так называемых, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Кроме пунктов общепита, кемпинга и автомагазина, на участке у бизнесменов находились несколько септиков, что по закону запрещено. Но инспектор заявил коммерсанту, что может «закрыть глаза» на нарушения за определенную плату - 60 тысяч рублей ежемесячно. Правда, после он снизил эту цену до 50 тысяч рублей.

О факте вымогательства стало известно сотрудникам регионального УФСБ. Во время передачи денег они и задержали инспектора с поличным.

На «нечистого на руку» служащего завели уголовное дело. На данный момент следователи уже собрали все необходимые факты и улики, доказывающие его вину, и дело с обвинительным заключением передали в суд.

- На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24