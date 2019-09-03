В Волгограде инспектор Росрыболовства вымогал «дань» у бизнесмена за туалеты у водоема

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-03T15:25:59+03:00

За 50 тысяч ежемесячных платежей инспектор готов был закрыть глаза на нарушения у бизнесмена. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Кажется, что не существует сферы, не пронизанной коррупцией. Вот, в Волгограде на взяточничестве поймали инспектора теруправления Росрыболовства. Даже он умудрился преступить закон и совесть.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, этот 44-летний инспектор нагрянул с проверкой на базу отдыха, которая располагается в особой санитарной зоне, так называемых, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Кроме пунктов общепита, кемпинга и автомагазина, на участке у бизнесменов находились несколько септиков, что по закону запрещено. Но инспектор заявил коммерсанту, что может «закрыть глаза» на нарушения за определенную плату - 60 тысяч рублей ежемесячно. Правда, после он снизил эту цену до 50 тысяч рублей.

О факте вымогательства стало известно сотрудникам регионального УФСБ. Во время передачи денег они и задержали инспектора с поличным.

На «нечистого на руку» служащего завели уголовное дело. На данный момент следователи уже собрали все необходимые факты и улики, доказывающие его вину, и дело с обвинительным заключением передали в суд.

- На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU