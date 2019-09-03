Под Волгоградом пьяный сосед пытался зарезать и ограбить пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-03T14:32:23+03:00

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Под статью за «Разбой» попал 35-летний житель Новоаннинска. Будучи пьяным, он едва ли не убил 59-летнюю пенсионерку, жившую по соседству. Сотрудники полиции установили обстоятельства преступления. Все случилось 31 августа, когда мужчина пришел к дому женщины. Та знала его и впустила. Нетрезвый гость сразу стал вести себя агрессивно, требовал деньги, но услышал отказ и схватился за нож. Пока жертва истекала кровью, сосед пытался похитить бытовую технику.

Еще живой женщине удалось выйти на улицу, где ее увидели знакомые. Они и вызвали «скорую». Убежавшего соседа поймали по «горячим следам».

- Мужчина сознался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу и возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU