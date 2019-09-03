Бизнесмен из Волгограда заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-03T14:19:30+03:00

В рамках другого уголовного дела по этому же инциденту он заплатит еще 250 тысяч

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Вместо того, чтобы исправить нарушения, владелец одной из фирм Волгограда решил откупиться взяткой, за что серьезно поплатился. Неприятности начались в марте 2019 года, когда к директору пришли сотрудники отделения № 5 ОЭБ и ПК УМВД. Они проверяли работу торговых точек, которые занимались реализацией алкоголя. Лишь бы не исправлять недочеты в работе, мужчина предложил стражу порядка деньги.

- Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, и в дальнейшем передача денежных средств происходила под контролем правоохранительных органов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Сначала Ворошиловский районный суд рассмотрело дело по статье за «покушение на дачу взятки». Мужчине дали год колонии и назначили 50-тысячный штраф. Затем по инициативе прокуратуры возбудили административное дело за «незаконное предложение в интересах юридического лица должностному лицу денег» подкупа полицейского и назначили полумиллионный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU