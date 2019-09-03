Олег Веретенников «списал» поражения «Ротор-2» на неопытных игроков

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-03T13:32:15+03:00

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Если волгоградский «Ротор» (несмотря на несколько провалов) сегодня радует болельщиков победами и красивой игрой, то дубль - «Ротор-2» в этом сезоне пока лишь огорчает. Из семи игр, которые провели подопечные Олега Веретенникова в сезоне ПФЛ 2019/2020, они проиграли все семь! Главный тренер команды считает, что это из-за отсутствия опыта у молодых игроков.

- Большая группа игроков основного состава покинула команду. На их место пришли совсем юные футболисты (на 3-4 года моложе). У них нет опыта выступления в ПФЛ, и им надо время на адаптацию в профессиональном футболе. По тренировочной работе и по отношению к делу претензий нет. Но еще раз повторяю, этой команде нужно время, - цитирует пресс-сллужба клуба Олега Веретенникова.

Наставник молодежи заверяет: прогресс идет, путь и не такой заметный, как бы хотелось болельщикам. А чтобы переломить ситуацию им надо только кропотливо работать.

- Я верю в ребят и верю, что этот переломный момент наступит. У нас в команде собраны лучшие молодые игроки Волгоградской области, - говорит Веретенников. - Мы очень хотим порадовать болельщиков в матче против «Кванта» из Обнинска. Верим в успех и очень надеемся, что наша молодежь будет с каждым матчем прогрессировать. С победами приходят уверенность и вера в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU