Врача-терапевта будут судить за липовые справки водителям

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-03T12:57:25+03:00

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В Краснооктябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении врача-терапевта поликлиники №2. Женщину обвиняют сразу же по двум статьям уголовного кодекса: получение взятки и служебный подлог.

Все произошло в феврале 2019 года. К медику обратился местный бизнесмен, который набирал штат водителей. Он хотел, чтобы ему сделали справки о допуске к работе водителями для 11 человек. Мужчина хотел сэкономить время. Свою просьбу он передал врачу через медсестру, которая предложила своей начальнице заработать. И терапевт пошла навстречу волгоградцу за 33 тысячи рублей.

За передачей денег наблюдали сотрудники УМВД России по Волгограду. Они и задержали и медсестру и врача.

- Сейчас одной грозит покушение на мошенничество и подстрекательство в служебном подлоге, а второй – получение взятки и служебный подлог, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Кстати, обеих медиков уже уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU