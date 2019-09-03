Спортивный кластер создадут на базе стадиона Логинова в Волжском

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-03T12:41:11+03:00

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Волгоградский губернатор накануне выборов продолжает объезжать свои «владения». 3 сентября глава региона побывал в Волжском, где заглянул в медколледж, осмотрел строящийся детсад, находящиеся в ремонте дороги, больницу Фишера и стадион Логинова. По итогам поездки для волжан есть несколько хороших новостей. В следующем году в городе-спутнике начнут масштабный ремонт дороги на проспекте Ленина, до июня 2020 года полностью отремонтируют подъездные пути к городской больнице №1. А на базе сгоревшего в прошлом году стадиона имени Логинова появится спортивный кластер областного масштаба. По словам губернатора, к реализации проекта приступят в 2020 году.

Во время пожара 2018 года на стадионе имени Логинова полностью выгорел спортзал с раздевалками и санузлами, где занимались разные секции. Требуют ремонта бассейн и другие площадки.Поэтому губернатор решил включить центральный стадион Волжского в трехлетнюю программу развития. Старые постройки и площадки обновят, построят и новые, чтобы дети и взрослые смогли заниматься разными видами спорта круглый год.

- Мы готовы взять территорию стадиона имени Логинова за основу развития спортивного кластера и приступить к реализации проекта уже в следующем году, - отметил Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU