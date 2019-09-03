Два УАЗа с туристами столкнулись по дороге к озеру Баскунчак

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-03T12:02:03+03:00

Один из водителей не справился с управлением. Фото: УМВД по Астраханской области

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Те, кто бывал на соленом озере Баскунчак, знают, что добраться до него можно либо пешком от стоянки, либо на такси. Причем местные жители возят туристов и на мотоциклах и на УАЗиках. Подобное путешествие добавляет экстрима в поездку и не всегда безопасного. В этот понедельник в аварию попали два русских внедорожника. Они не поделили грунтовую дорогу в сторону соленого озера. Почва там вязкая. И более молодой и неопытный 37-летний водитель не смог удержать авто и его повело на оказавшегося рядом «коллегу». В результате аварии пострадали 51-летний волгоградец и 37-летняя волгоградка. У одного рваная рана головы, у женщины сотрясение головного мозга. У пассажира второго УАЗа вывих пальца.

Всех троих отвезли в больницу, но госпитализация потребовалась лишь женщине. Она сейчас находится на лечении.

- Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU