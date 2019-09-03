Четвертый размер: волгоградки оказались обладателями одних из самых пышных форм в стране

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-03T11:34:59+03:00

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На что обращает внимание мужчина, когда встречает женщину. Правильно - на грудь (естественно после ума, образования, доброты и борща). А у волгоградок, как оказалось, есть на что посмотреть. По итогам исследования «Авито» среди жительниц Волгоградской области преобладают красавицы с размером 85D, а в привычной для мужчин классификации – «четверочки». И это один из лучших результатов по стране – исследование проводилось в 23 мегаполисах.

Изучали аналитики данные не на ощупь и даже не визуально, а смотрели, какой размер чаще всего заказывают на сайте. Круче грудь только у жительниц Саратова. У них - 90D. На одном уровне оказались Волгоград, Ульяновск, Ростов-на-Дону. Самые скромные размеры у девушек из Иркутска – 70А и Екатеринбурга 75А.

Правда, размер бюстгальтера никак не влияет на суммы, которые женщины готовы тратить на белье. Москвички в среднем отдают за эту деталь гардероба 1260 рублей, волгоградки же только 660 рублей. Ну а самые расточительные дамы живут в Ростове-на-Дону. Покупка нижнего белья обходится в 1990 рублей.

К сожалению, размер груди никак не влияет на развитие региона, ни на уровень жизни и личного бюджета. Так что данное исследование носит ознакомительный характер и приурочено к 105 летнему юбилею бюстгальтера.

ИСТОЧНИК KP.RU