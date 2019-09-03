2019-09-03T13:00:08+03:00
Общество

Лучшие волгоградские учителя получат гранты от губернатора

40 молодых волгоградцев заслужили денежное вознаграждение за высокое педагогическое мастерство [список]
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Из 40 победителей конкурса 33 женщины.Из 40 победителей конкурса 33 женщины.Фото: Александр Моисеенко
Изменить размер текста:

В конце лета комитет образования и науки подвел итоги конкурса молодых учителей Волгоградской области. Согласно приказа 690 от 30 августа 2019, 40 педагогов, проявивших выдающиеся профессиональные способности, получат денежные премии и почетную грамоту губернатора.

«КП-Волгоград» изучила документ, размещенный на сайте комитета. Из 40 победителей всего семь - представители сильной половины человечества. Среди них - 3 учителя физкультуры, 2 специалиста по иностранным языкам, учитель технологии и музыки. Больше всего среди талантливых молодых педагогов оказалось учителей иностранных языков, физкультуры, математики и русского языка и литературы. Помимо волгоградцев и волжан, в число победителей попали также представители Иловлинского, Жирновского и Новониколаевского районов, поселка Городище, Жирновска, Камышина и Михайловки.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

.

.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24