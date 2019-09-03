Лучшие волгоградские учителя получат гранты от губернатора

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-03T13:00:08+03:00

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В конце лета комитет образования и науки подвел итоги конкурса молодых учителей Волгоградской области. Согласно приказа 690 от 30 августа 2019, 40 педагогов, проявивших выдающиеся профессиональные способности, получат денежные премии и почетную грамоту губернатора.

«КП-Волгоград» изучила документ, размещенный на сайте комитета. Из 40 победителей всего семь - представители сильной половины человечества. Среди них - 3 учителя физкультуры, 2 специалиста по иностранным языкам, учитель технологии и музыки. Больше всего среди талантливых молодых педагогов оказалось учителей иностранных языков, физкультуры, математики и русского языка и литературы. Помимо волгоградцев и волжан, в число победителей попали также представители Иловлинского, Жирновского и Новониколаевского районов, поселка Городище, Жирновска, Камышина и Михайловки.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU