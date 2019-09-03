Подготовка к переписи: сотрудники Волгоградстата обойдут дома и улицы

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-03T11:17:26+03:00

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Перепись населения начнется в 2020 году, но в Волгограде и области уже активно готовятся к масштабной работе. На сегодня перед Волгоградстатом стоит задача составить список всех строений: посчитать жилые дома, их типы, расположение, наличие на улицах табличек с названиями и номеров на зданиях. Займутся этим 570 регистраторов. С 1 по 30 сентября они обойдут город-герой и населенные пункты региона.

Волгоградцам не о чем беспокоиться – открывать никому двери не придется. Сотрудникам статистического ведомства достаточно узнать тип дома, его статус, какая УК работает.

- На основе полученных данных осенью этого года в Волгоградстате начнётся разработка организационного плана проведения Всероссийской переписи населения, предусматривающего деление территории Волгоградской области на счётные и переписные участки и определение необходимого количества переписного персонала, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе аналитического ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU