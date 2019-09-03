Под Волгоградом студент техникума в драке убил мужчину

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-03T13:17:01+03:00

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Студента нефтяного техникума из Жирновска Волгоградской области подозревают в убийстве 41-летнего местного жителя. Пока неясно, что именно послужило причиной конфликта между мужчинами. Драка произошла во дворе многоэтажного дома по улице Зеленая. Парень нанес оппоненту несколько смертельных ударов, сел в «ВАЗ» и уехал. Очевидцы вызвали правоохранителей.

На место приехали сотрудники Росгвардии младший сержант Роман Мечетин и старший сержант Константин Мокроусов. Пострадавшего мужчину увезли на «скорой» с переломом основания черепа и ушибом головного мозга, а патруль отправился искать подозреваемого по «горячим следам», ведь на месте преступления остался номер автомобиля.

- Розыскиваемая автомашина была вскоре обнаружена бойцами Росгвардии во дворе дома по улице Ломоносова. В ходе поквартирного обхода совместно с сотрудниками уголовного розыска группой задержания ОВО был установлен и впоследствии задержан студент местного нефтяного техникума. Возбуждено уголовное дело, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU