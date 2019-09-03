2019-09-03T09:43:26+03:00
Экономика

Волгоградские предприятия получили 39 миллиардов прибыли

Волгоградстат опубликовал статистику доходов за первое полугодие 2019
Светлана КИРИЛЛОВА
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Отличились в увеличении прибыли восемь отраслей.Отличились в увеличении прибыли восемь отраслей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты по статистике подсчитали прибыль предприятий Волгоградской области за период с января по июнь текущего года. Крупные и средние организации региона, не считая поставщиков страховых и финансово-кредитных услуг, получили 39 миллиардов рублей прибыли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, такой показатель на 1,9% процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. То есть, финансовая ситуация в регионе согласно этому критерию медленно, но верно улучшается.

Согласно официальным данным, больше всего в 2019 году отличились в увеличении прибыли восемь отраслей. Среди них добыча полезных ископаемых, производство нефте- и пищевых продуктов, металлургия и производство минеральной продукции. В топе оказались также производство, передача и распределение электроэнергии, газа и, конечно же, сфера торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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