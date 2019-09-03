В столкновении иномарки и маршрутки пострадала 18-летняя волгоградка
Шесть аварий устроили автомобилисты Волгоградской области 2 сентября. Из-за невнимательности водителей в больницы попали восемь человек. Благо, никто не погиб. Сразу два пациента получили травмы в маршрутке.
Это случилось около десяти утра в Ворошиловском районе города-героя. В это время 44-летний мужчина за рулем «Митсубиси» ехал со стороны Елисеева по улице Кузнецкой. На встречу с Череповецкой двигалась маршрутка. Несмотря на то, что водитель иномарки был обязан уступить дорогу, он этого не сделал. 34-летний маршрутчик не успел отреагировать на опасный маневр, произошло столкновение.
- В результате ДТП водитель иномарки и 18-летняя пассажирка автомашины «ГАЗ» доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU