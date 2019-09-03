В столкновении иномарки и маршрутки пострадала 18-летняя волгоградка

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-03T09:41:47+03:00

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Шесть аварий устроили автомобилисты Волгоградской области 2 сентября. Из-за невнимательности водителей в больницы попали восемь человек. Благо, никто не погиб. Сразу два пациента получили травмы в маршрутке.

Это случилось около десяти утра в Ворошиловском районе города-героя. В это время 44-летний мужчина за рулем «Митсубиси» ехал со стороны Елисеева по улице Кузнецкой. На встречу с Череповецкой двигалась маршрутка. Несмотря на то, что водитель иномарки был обязан уступить дорогу, он этого не сделал. 34-летний маршрутчик не успел отреагировать на опасный маневр, произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель иномарки и 18-летняя пассажирка автомашины «ГАЗ» доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU