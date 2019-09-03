Астраханец убил свою жену за критику в адрес свекрови

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-03T09:33:47+03:00

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Отношение между невесткой и свекровью редко бывают добрыми (даже реже, чем между тещей и зятем). Самым верным решением является обычная дистанция. Но держать ее получается не всегда. В Астрахани это привело к трагедии. 31 августа в одной из квартир Советского района собралась семейная компания. Мужчина, его сожительница и его мать, которая пришла к ним в гости. Посиделки получились угрюмыми, отношение между свекровью и невесткой были весьма натянутыми. В какой-то момент молодая женщина не выдержала и устроила скандал. За что получила от мужа несколько ударов кулаком в живот с наставлением: «Не смей оскорблять мою мать».

К вечеру, когда гостья уже ушла, астраханка почувствовала себя плохо. Чувствовавший себя виноватым супруг сбегал за мезимом и обезболивающим. Боль в животе поутихла. Но утром мужчина нашел жену уже мертвой.

Вскрытие показало тупую травму живота, разрыв внутренних органов.

- Сейчас в отношении астраханца возбудили уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он арестован, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU