Новые люки и тротуары: в 17 дворах Волгограда завершается ремонт

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-03T10:45:10+03:00

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Программа «Формирование комфортной городской среды» вот уже несколько лет меняет облик территорий возле многоэтажек Волгограда. В 2019 году в рамках проекта в городе-герое взялись реконструировать проезды и тротуары 54 МКД в разных районах. В планах привести в порядок площади более 45 тысяч квадратов. Почти во всех дворах основные работы уже выполнили, остались последние штрихи. Помимо новенького асфальта для автомобилистов и обустроенных тротуаров для пешеходов у домов появились яркие детские площадки.

- Восстановление внутридворовых дорог и тротуаров ведется комплексно: помимо реконструкции полотна сотрудники подрядных организаций обновили свыше 20 тысяч погонных метров дорожного и садового бортового камня. Кроме того, бригады привели в нормативное состояние 187 люков и колодцев, а также по запросам жителей на некоторых объектах построили новые тротуары, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

За качеством работ следит МУ «Комдорстрой». Эксперты регулярно берут пробы и в случае чего подрядчику придется все переделывать. В любом случае есть и гарантийный срок, он длится четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU