В Астрахани двух узбеков осудили за контрабанду рогов сайгака

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-03T08:33:21+03:00

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Уголовное дело по двум статьям за «незаконное хранение и перевозку через границу РФ» большой партии рогов краснокнижных животных возбудили в отношении двух граждан Узбекистана. Мужчин задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области еще в апреле 2019 года. Спустя несколько месяцев состоялся суд, обвиняемым вынесли приговор.

- Установлено, что обвиняемые совершили контрабанду, а также незаконное хранение и перевозку рогов сайгака, относящегося к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу и охраняемых международными договорами Российской Федерации, в количестве более 200 штук, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Прокуратура требовала не менее трех лет тюрьмы для каждого. Суд согласился с обвинением. В исправительной колонии общего режима оба проведут по 3 года и 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU