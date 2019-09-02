2019-09-02T18:35:13+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейский подбросил наркотики мужчине

Трех правоохранителей подозревают в торговле наркотическими веществами. Их арестовали на 2 месяца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полицейские пытались так повысить раскрываемость преступлений, но попались на "горячем".Полицейские пытались так повысить раскрываемость преступлений, но попались на "горячем".Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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В деле трех сотрудников Астраханского ЛО МВД России на транспорте, которых подозревают в торговле наркотиками, всплывают все новые факты их преступной деятельности. Так стало известно, что один из этих полицейских специально подбросил пакетик с наркотиком мужчине, у которого проводил обыск в машине. В пакетике было 1,12 граммов наркоты. И уже известно, что страж порядка хранил этот сверток при себе.

Напомним, «двойная» жизнь этих правоохранителей вскрылась недавно. Ради того, чтобы повысить раскрываемость преступлений на своем участке, они решили продать наркотик, а покупателя поймать и посадить.

- 28 августа они договорились со своим знакомым, что тот найдет астраханца, которому сбудет наркотики. А сотрудники полиции, в свою очередь, задержат последнего и привлекут его к уголовной ответственности. Но довести задуманное до конца им не дали. Их задержали сотрудники УФСБ России по Астраханской области. У железнодорожного полотна возле административного здания Астраханской дистанции пути (ПЧ-1) они нашли сверток с наркотическим средством общей массой 0,51 граммов. Как выяснилось, этот сверток сюда заранее подбросили полицейские, - рассказывают в СУ СК по региону.

Суд уже избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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