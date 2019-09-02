2019-09-02T17:52:25+03:00
Общество

Оплатил долг - получил по арбузу: в Астрахани приставы раздавали полосатые ягоды

Призы сотрудники ведомства дарили только самым сознательным должникам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Приставы устроили необычную акцию в торговых центрах Астрахани. Фото УФССП по Астраханской области.Приставы устроили необычную акцию в торговых центрах Астрахани. Фото УФССП по Астраханской области.
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Работа у приставов - не мед, ведь каждый день им приходится иметь дело с должниками. Накануне Дня знаний им приходится особенно тяжело: надо отыскать злостных алиментщиков и заставить их заплатить по долгам. По такому поводу и решили астраханские приставы провести необычную акцию под названием «Узнай о своих долгах». А, чтобы привлечь людей, решили поощрить тех, кто, узнав о задолженности, тут же ее погасит. В качестве призов - астраханские арбузы, на которые сотрудники ведомства налепили дизайнерские наклейки со ссылкой на официальный интернет-сайт УФССП России по Астраханской области. В общем, по принципу: заплатил долг - подсластил жизнь.

- Мобильные пункты судебных приставов работали на протяжении нескольких часов в крупных торговых центрах Астрахани. Люди подходили, узнавали о наличии или отсутствии задолженности, получали правовую консультацию. А астраханцы, сознательно отнесшиеся к вопросам исполнения судебных и иных актов и не допустившие накопления долгов, смогли насладиться «приятным чувством выполненного долга» со вкусом самой сладкой ягоды в России, - цитирует «КП-Волгоград» пресс-службу УФССП по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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