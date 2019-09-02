2019-09-02T17:22:41+03:00
Спорт

В команде волгоградского «Ротора» новичок - Евгений Песегов

Футболист будет играть на позиции полузащитника под 17-м номером
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
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Сине-голубые отыграли уже 12 матчей в новом сезоне Олимп-Первенства ФНЛ 2019/2020, а в команде до сих пор идут рокировки. К счастью волгоградцев, перемены касаются не тренерского состава, а состава игроков. Вот, например, сегодня 2 сентября в клубе представили нового игрока. «Ротор» подписал контракт с полузащитником Евгением Песеговым.

Напомним, позиция хавбека освободилась после того, как команду сине-голубых покинул Роман Янушковский. Вместе с ним ушел и защитник Максим Васильев, но его место пока вакантно.

О новичке известно, что он родом из Красноярска, занимался в Академии футбола имени Юрия Коноплёва (Тольятти). В 2006—2007 играл во второй лиге за «Крылья Советов»-СОК, в 2008 провел сезон во Второй лиге за ФК «Тольятти». В 2009 перешёл в самарские «Крылья Советов». Дальше были «Нижний Новгород», оренбургский «Газовик», «Сызрань-2003», «Химки», «Тюмень», «Локомотив» из Лисок и петербургское «Динамо»… В составе студенческой сборной России Песегов участвовал во Всемирной Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне, где россияне стали четвёртыми.

В мае 2012 года получил вызов во второй состав сборной России.

Прошлый сезон провел в составе ФК «Сочи», в составе которого отыграл 34 матча и забил 10 голов.

- За сине-голубых Песегов будет выступать под 17-м номером, - уточняют в пресс-службе «Ротора».

Ему 30 лет. Рост: 175 см, вес: 71 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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