Директор из Волгограда начислил себе 11 миллионов рублей премий

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-02T16:34:28+03:00

Гендиректор назначал себе премии ежемесячно - от 150 тысяч рублей до 2,5 миллионов.

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44-летний Андрей Баранцев - в прошлом успешный бизнесмен из Волгограда. Он был гендиректором ООО «Системный буровой сервис» (ООО «СБС»), имел миллионы прибыли. Но жадность его сгубила.

В ходе проверки компании выяснилось, что Баранцев регулярно начислял сам себе премии. Да так себя «баловал», что даже правоохранители опешили. Как установили следователи, с февраля 2015-го по декабрь 2016-го гендиректор присвоил себе 10,9 миллионов рублей! А ежемесячный размер премий варьировался в пределах от 150 тысяч до 2,5 миллионов рублей.

- При этом подсудимому было известно, что по уставу фирмы выплата премий гендиректору производится исключительно с согласия и на основании волеизъявления Общего собрания участников или Совета директоров Общества. Но Баранцев назначал себе премии сам, и распоряжался ими на свое усмотрение, чем причинил организации материальный ущерб в особо крупном размере, - говорят в областном суде.

Районный суд приговорил бизнесмена к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Но коммерсант и его адвокат посчитали такой вердикт слишком суровым и подали апелляцию. Волгоградский областной суд, пересмотрев материалы дела, не нашел повода смягчать приговор. К слову, Баранцев теперь еще обязан вернуть фирме украденные 10,9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU