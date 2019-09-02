Две гимназии и лицей Волгограда попали в число опорных школ РАН

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-02T16:16:54+03:00

В этих школах сделают упор на развитие талантов ребят, увлеченных наукой

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Волгоградский лицей № 5 имени Юрия Гагарина, а также две гимназии - № 1 и № 7 вошли в число опорных школ Российской академии наук (РАН).

Что это дает? Это совместный проект РАН и Министерства просвещения РФ: они отбирают в регионах несколько учебных заведений, где будет сделан упор на развитие в детях увлеченности наукой и высокими технологиями.

- Это должно послужить развитию интеллектуального потенциала региона и страны, - говориться в целях проекта.

Сегодня сертификат базовой школы РАН лицею №5 торжественно вручила начальник отдела департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения России Елена Постульгина.

- В рамках проекта планируется укрепить материально-техническую базу школ, повысить квалификации педагогов. Для этого РАН будет предлагать учителям профильные курсы и факультативы, программы внеурочной деятельности с научно-исследовательской тематикой, консультации с ведущими учеными, научно-практические конференции, интеллектуальные и творческие соревнования, - поясняют в администрации Волгоградской области.

Региональным координатором проекта стал опорный вуз — Волгоградский государственный технический университет.

ИСТОЧНИК KP.RU