В Волгограде во дворе частного дома наткнулись на 11 снарядов

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-02T15:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградская земля насквозь пропитанная кровью и усеянная орудиями боев в ходе Сталинградской битвы до сих пор преподносит «опасные сюрпризы» нашим жителям. Так, на днях владельцы частного дома, расположенного в поселке Гумрак Дзержинского района Волгограда, рыли во дворе траншею, чтобы проложить водопровод. И во время работ наткнулись на снаряд. Он явно лежит здесь со времен Великой Отечественной войны.

Рисковать волгоградцы не стали и тут же сообщили о своей находке в полицию. А правоохранители в свою очередь - в военкомат. Когда на место прибыли специалисты группы разминирования, оказалось, что во дворе зарыт не один снаряд, а одиннадцать.

- Все боеприпасы классифицированы как артиллерийские снаряды 76-мм. Саперы извлекли их и транспортировали их на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом, - отчитываются в пресс-службе Южного военного округа.

Говорят, с начала 2019 года, саперы ЮВО уничтожили уже около 1,3 тыс. боеприпасов различного калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU