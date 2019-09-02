В Волгограде фирма «украла» у жильцов многоэтажки капремонт

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-02T15:19:32+03:00

Бизнесмены подделали протокол, по которому люди сами отказались от обновления дома

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Жители дома №18, расположенного в поселке Веселая Балка Кировского района Волгограда, много лет забрасывают чиновников жалобами на состояние многоэтажки и умоляют сделать им капремонт. И вдруг, они узнают, что в 2018-м их дома был в плане на обновление, но якобы жители сами отказались.

Этой «мутной» историей заинтересовались сотрудники прокуратуры и организовали проверку. Как выяснилось, в 2018-м в этой многоэтажке действительно должны были сделать капремонт. Была определена фирма, которая выполнит работы.

- Но в сентябре 2018 года подрядчик вдруг направляет в адрес регионального оператора протокол общего собрания собственников о переносе срока проведения капитального ремонта на 2023 год. Опросив жителей, оказалось, что они о собрании и протоколе ничего не знали, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Прокурор района тут же направил в суд заявление с требованием признать протокол недействительным. И теперь в срочном порядке чиновники решают вопрос о включении вышеуказанного дома в программу капремонта на 2020 год.

- А за составление фиктивного документа в полиции завели уголовное дело, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU