РУСАЛ приглашает волгоградских волонтеров к участию в конкурсе грантов

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-02T15:07:02+03:00

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Передовики алюминиевого производства объявили конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто». Волгоградская, Иркутская, Кемеровская, Мурманская и Свердловская области, Красноярский край и Республика Хакасия поделят на лучшие проекты 5 миллионов рублей.

Претендовать на грант могут волонтеры, которые поддерживают социально незащищенных граждан и социальные учреждения, а также активисты направления pro bono, то есть безвозмездно помогающие фондам. Кроме того, организаторы рассмотрят инициативы по продвижению самого волонтерства. Максимальная сумма гранта – 50 тысяч рублей.

Участвовать могут объединения инициативных граждан и корпоративных волонтеров, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации.

- Это прекрасная возможность для всех неравнодушных людей проявить активную гражданскую позицию и сделать свой вклад в решение социальных проблем. Например, помочь в быту одиноким пожилым людям или применить свои профессиональные навыки во время волонтерской работы в социальном учреждении, - говорит заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Заявки можно подать со 2 по 30 сентября 2019 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа: https://grants.fcsp.ru. Результаты обещают не раньше 20 января 2020 года.

Фото: АО "Русал"

4 сентября в 15.30 в волгоградском Региональном волонтерском центре на Пархоменко, 5 пройдет презентация конкурса и семинар "От идеи к проекту". Для участия желательно зарегистрироваться: https://forms.gle/7BHFAhkefYv6VGHEA

Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на сайте: https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/.

ИСТОЧНИК KP.RU