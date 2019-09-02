В Астрахани двухлетний малыш выпал со второго этажа
Печальная эпопея трагических историй с выпавшими из окон детьми не остановилась с окончанием лета. Очередное ЧП произошло в Астрахани. Там из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпал двухлетний малыш.
Случилось это днем 1 сентября в Кировском районе. Мама с ребенком находились дома, женщина делала уборку в квартире, а малыш игрался. В какой-то момент мама отвлеклась, а ребенок залез на подоконник. Как говорят следователи СУ СК по Астраханской области, мебель в квартире была расположена таким образом, что малыш без труда добрался до открытого окна.
«Скорая» приехала быстро. Ребенок остался жив. В больнице медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей.
А следователи организовали проверку, в ходе которой теперь выясняют все подробности случившегося.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в ведомстве.
И убедительно просят родителей - не оставлять детей без присмотра.
- Оборудуйте москитные сетки дополнительными металлическими крепежами, балконные двери – цепочками, до которых ребенок не сможет дотянуться. Расставляйте мебель таким образом, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник самостоятельно, - рекомендуют силовики.
ИСТОЧНИК KP.RU