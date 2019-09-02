В Волгограде трое школьников помогли задержать рецидивиста

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-02T13:35:23+03:00

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Для трех школьников Красноармейского района эти летние каникулы были особыми. Ведь ребята попали в настоящее приключение и стали героями.

В начале августа три друга Станислав Шимолюнос, Вячеслав Ногтев и Дмитрий Рябоконь гуляли вместе еще с несколькими ребятами во дворе дома по улице Доценко в Красноармейском районе. К ним подошел незнакомый мужчина. Он попросил позвонить, якобы свой мобильник оставил дома. Один из ребят решил помочь прохожему и отдал ему дорогой смартфон. Сначала волгоградец пытался изобразить, что звонит, а затем просто сбежал. Один из свидетей сцены, местный председатель ТСЖ, вызвал полицию.

Следственно-оперативная группа отправилась на розыск похитителя. Свою помощь предложили и мальчишки. Они пошли по ближайшим дворам и магазинам с «обходом», роль сыщиков им была очень интересна. Преступника они увидели в одном из супермаркетов. Тот уже успел переодеться, но украденный мобильник был с ним. Они строго выполнили просьбу полицейских: не стали подходить к похитителю, а сообщили о нем стражам порядка. Мужчину задержали, а телефон вернули подростку.

Кражу совершил 27-летний местный житель, который вышел из тюрьмы всего месяц назад. Его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».

А ребят, которые помогли задержать преступника, торжественно наградили на праздничной линейке.

ИСТОЧНИК KP.RU