На День города общественный транспорт перевез более полумиллиона волгоградцев

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-02T13:08:09+03:00

В день города проезд на трамваях и троллейбусах был бесплатным.

Изменить размер текста: A A

На День города в Волгограде было многолюдно - в центр на празднования съезжались со всех уголков города. Чиновники заранее позаботились о том, чтобы добавить численность общественного транспорта в эти дни.

- На линии вышло свыше 400 единиц общественного транспорта. Работа трамваев, троллейбусов и автобусов была продлена до позднего вечера, - отчитались в администрации.

И не прогадали. Всех обслужили и развезли по домам, хотя в минувшие выходные пассажиропоток вырос на 30% по сравнению с другими праздничными днями. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

Как подсчитали в администрации города, за 31 августа и 1 сентября городским общественным транспортом воспользовались свыше 560 тысяч пассажиров. Из них около 340 тысяч человек выбрали трамваи и троллейбусы.

Напомним, что в дни празднования юбилея Волгограда - 31 августа и 1 сентября - плата за проезд с пассажиров на всех видах электротранспорта не взималась.

ИСТОЧНИК KP.RU