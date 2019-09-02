2019-09-02T13:08:09+03:00
Общество

На День города общественный транспорт перевез более полумиллиона волгоградцев

Пассажиропоток в праздничные дни вырос на треть
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В день города проезд на трамваях и троллейбусах был бесплатным.В день города проезд на трамваях и троллейбусах был бесплатным.
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На День города в Волгограде было многолюдно - в центр на празднования съезжались со всех уголков города. Чиновники заранее позаботились о том, чтобы добавить численность общественного транспорта в эти дни.

- На линии вышло свыше 400 единиц общественного транспорта. Работа трамваев, троллейбусов и автобусов была продлена до позднего вечера, - отчитались в администрации.

И не прогадали. Всех обслужили и развезли по домам, хотя в минувшие выходные пассажиропоток вырос на 30% по сравнению с другими праздничными днями. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

Как подсчитали в администрации города, за 31 августа и 1 сентября городским общественным транспортом воспользовались свыше 560 тысяч пассажиров. Из них около 340 тысяч человек выбрали трамваи и троллейбусы.

Напомним, что в дни празднования юбилея Волгограда - 31 августа и 1 сентября - плата за проезд с пассажиров на всех видах электротранспорта не взималась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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