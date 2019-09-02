Три часа на сборы: Елена Исинбаева чуть не опоздала с детьми на 1 сентября

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-02T13:00:42+03:00

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Редко в семье, где есть школьники, утро 1 сентября (или 2-го, как в этом году) проходит спокойно. С трудом разбуженные дети никак не хотят собираться и засыпают то за надеванием носков, то за чашкой чая… Родителям приходится то и дело ворошить сонных малышей - «не спи», «быстрее», «торопись»… Олимпийская чемпионка и мама двух малышей (сын Добрыня и дочь Ева) Елена Исинбаева сегодня специально проснулась в 6 утра, чтоб никуда не опоздать. Не опоздала, но семья была на грани.

«С первым днем знаний! Выспались? - вопрошает спортсменка у подписчиков, выложив в инстаграм свое сонное утреннее фото. - Собрали детей в детский сад и в школу?

isinbaevayelena Елена Исинбаева три часа собирала детей в детсад 1 сентября

Судя, по замученному выражению лица Елены, ее сборы прошли тяжело. «Я встала в 6 утра, чтобы не опоздать, но приехали в детский сад впритык... Итого нам нужно 3 часа на сборы. Ничего так ритм..., - констатирует волгоградка. - Рассказывайте, кто во сколько встал? Слушались ли вас ваши «сокровища?». Всем терпения и пятёрок!!!»

Подписчики Елену подбадривают: мол, вливаться в ритм всем тяжело, но все наладится.

Олимпийская чемпионка, видимо, долго выбирала наряды не только своей детворе, но и себе. В итоге отправилась 2 сентября в кимоно.

«Я купила это кимоно в Японии еще в 2007 году после победы на Чемпионате мира. Долго оно ждало своего часа, вот теперь ношу», - разоткровенничалась Елена в инстаграме.

«А где банты?», - иронизируют друзья.

«Не успела», - отшучивается спортсменка.

А на вопрос - «Не хотела б вернуться снова в школу, на тренировки, ставить рекорды?», Исинбаева призналась, что с удовольствием бы вернулась в большой спорт и к новым рекордам, а вот школу - категорически нет.

ИСТОЧНИК KP.RU