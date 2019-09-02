Волгоградцы оставили 300 кубов мусора после Дня города

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-02T11:46:51+03:00

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Волгоград возвращается к размеренной жизни после бурного празднования Дня города, который отмечали два дня - 31 августа и 1 сентября. Юбилей отгремел, и в мэрии Волгограда уже подсчитывают последствия гуляний. Особенно нелегко в эти дни пришлось коммунальным службам: чистили, убирали, вывозили, поливали… После праздника волгоградцы оставили после себя 300 кубов мусора: основная масса - упаковки от продуктов питания и пластиковая тара из-под напитков. И, надо отдать должное, город не утонут в мусоре благодаря отлаженной работе дворников: более 160 сотрудников районных коммунальных служб следили за порядком на улицах города. Такие цифры приводят в администрации Волгограда.

- За чистотой Центральной набережной, где прошли основные торжества, с 6 до 23 часов в субботу и воскресенье следили представители «Волгоградзеленхоза». А в воскресенье после окончания гала-концерта и салюта на улицы города вышло порядка 50 единиц дорожно-коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметально-вакуумные машины. Пешеходные территории специалисты очистили вручную и при помощи машин-пылесосов, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Утро понедельника Волгоград встретил чистым и опрятным.

ИСТОЧНИК KP.RU