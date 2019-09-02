Астраханцы опять задыхаются от гари из-за пожаров в Калмыкии

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-02T10:56:59+03:00

Астраханцы жалуются на гарь и дым уже больше двух недель. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изменить размер текста: A A

Астрахань опять заволокло дымом, люди массово жалуются за едкий запах гари и обрывают телефоны оперативных служб с нареканиями.

«Вечером окно не открыть, аж в носу свербит», «Дышать нечем, вонь ужасная», «Автогородок задыхаемся», «Центр воняет жутко химикатами! Что происходит?» - атакуют астраханцы администрацию и специалистов надзорных ведомств.

В МЧС уверяют, что гарь несет в Астрахань из Калмыкии, где зарегистрированы и подтверждены три тлеющих пожара общей площадью 1500 квадратных метров.

- Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду в связи с чем существует вероятность задымления на территории Лиманского, Икрянинского, Наримановского районов и города Астрахани, - поясняют в ведомстве. - При сохранении такой погоды (слабый ветер и перепады температур от +30 градусов днем до +15 и ниже ночью) существует высокая вероятность присутствия в ночное время запаха несвойственного атмосферному (запаха гари), связанного с возгоранием камыша на территории Республики Калмыкия. Оперативная группа ЦУКС Главного управления ведет мониторинг обстановки. Ситуация находится на контроле Главного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU