2019-09-02T10:03:13+03:00
Происшествия

В Волжском в аварии пострадали два ребенка

Женщина-водитель устроила тройное ДТП
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавших доставили в больницу.Пострадавших доставили в больницу.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Авария в Волжском произошла 1 сентября, около 17-00. 34-летняя волжанка на «пятнадцатой» ехала по улице Пушкина в сторону улицы Александрова. Она не уступила дорогу 23-летнему водителю на «Фольксвагене Поло» и врезалась в иномарку, а затем столкнулась в 33-летний водителем за рулем «Киа Сид».

В результате столкновения в русском авто пострадали 8-летний мальчик и семилетняя девочка. Обоих на «скорой» отвезли в больницу, где им оказали помощь.

Всего на волгоградских дорогах произошло семь ДТП, в которых погиб один человек, еще 12 попали в больницу с травмами.

Волгоградских водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Особенно внимательными стоит быть возле пешеходных переходов и рядом с учебными заведениями. У школьников начался учебный год и еще не все «вспомнили», как следует вести себя на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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