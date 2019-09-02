2019-09-02T09:49:53+03:00
Происшествия

Водители из пяти регионов устроили массовое ДТП на трассе под Волгоградом

Два человек попали в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь.Двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Вчера в Дубовском районе произошло сразу две крупных аварии. В одной из них столкнулись четыре машины: погиб человек и двое пострадали. Вторая произошла ровно через два часа на дороге Сызрань-Саратов-Волгоград. 26-летний ставрополец на «Мерседесе» врезался в стоящий на обочине «Датсун» жителя Ульяновска. От удара машину отбросило на «Лифан», жителя Ханты-Мансийского АО. «Лифан» врезался еще в один «Датсун» за рулем которого был 60-летний житель Татарстана. Его машина в свою очередь наехала на «Опель Мокка» под управлением уроженца республики Мордовия.

В результате аварии пострадали две пассажирки из Ульяновская. Их на «скорой» доставили в больницу с травмами. Им предстоит лечение в Дубовской ЦРБ.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии: что стало причиной столкновения первых двух машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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