2019-09-02T09:25:53+03:00
Общество

Комод раздора: фирму наказали за отказ обменять товар

Компании назначили штраф в 10 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Фирму наказали штрафов в 10 тысяч рублей.Фирму наказали штрафов в 10 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В волгоградский Роспотребнадзор обратился житель Волгограда. Мужчина пожаловался на компанию ООО «Управляющий хозяйством МТ». Он рассказал, что не так давно решил обновить дома мебель. Среди покупок был и комод. Причем решил брать его не в гарнитуре, а отдельно. Купил его в одном из мебельных отделов. Но через четыре дня пришел, чтобы вернуть его обратно- не подошел по цвету к интерьеру. Он попросил заменить его на другой – аналогичный, но с другим оттенков. Написал письменную претензию, как положено. Но дирекция фирмы отказала волгоградцу, ссылаясь на перечень товаров, надлежащего качества, которые обмену не подлежат.

Специалисты Роспотребнадзора встали на защиту покупателя. Ведь продавец не должен возвращать и обменивать мебель, если они из комплекта или гарнитура. Если же она покупалась отдельно, то потребитель вправе заменить товар на аналогичный.

Фирму наказали штрафом в 10 тысяч рублей. И обязали выполнить требование волгоградца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском в аварии пострадали два ребенка
Водители из пяти регионов устроили массовое ДТП на трассе под Волгоградом
В Волгограде открылось три класса для особенных детей
В Волгоград попал в конец рейтинга доступности электроэнергии для жителей
По Волгограду прошагал театральный карнавал
Четыре машины вдребезги: на трассе под Волгоградом в массовой аварии один погиб, четверо пострадали
Салют на День города 2019 в Волгограде: когда начнется и где смотреть
На конкурсе чтецов в Волгограде победила молодая художница
«Пушкин умер второй раз!»: зрителей разочаровала опера «Руслан и Людмила» от астраханского театра
Ретро-авто, танки и песни под баян: в ЦПКиО Волгограда проходит военная акция
В центре Волгограда начался праздник для детворы
В Волгоградской области за сутки сгорело пять бань и два трактора
Больше тысячи полицейских охраняют порядок в Волгограде на День города
В центре Волгограда открылась выставка уникальных трамваев и троллейбусов
Под Волгоградом насмерть сбили 21-летнего парня на трассе
В Астрахани выброшенная из авто пачка денег спровоцировала пробку на дороге
В Волгограде из дома престарелых пропал дедушка, страдающий потерей памяти
1 сентября в Волгограде будет карнавал, Этнофест и фейерверк
Минобороны показало видео взрыва ракеты «Искандер» над Астраханью
Победитель турнира силачей перетянул 19-тонный автобус за 24 секунды