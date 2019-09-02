Комод раздора: фирму наказали за отказ обменять товар

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-02T09:25:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В волгоградский Роспотребнадзор обратился житель Волгограда. Мужчина пожаловался на компанию ООО «Управляющий хозяйством МТ». Он рассказал, что не так давно решил обновить дома мебель. Среди покупок был и комод. Причем решил брать его не в гарнитуре, а отдельно. Купил его в одном из мебельных отделов. Но через четыре дня пришел, чтобы вернуть его обратно- не подошел по цвету к интерьеру. Он попросил заменить его на другой – аналогичный, но с другим оттенков. Написал письменную претензию, как положено. Но дирекция фирмы отказала волгоградцу, ссылаясь на перечень товаров, надлежащего качества, которые обмену не подлежат.

Специалисты Роспотребнадзора встали на защиту покупателя. Ведь продавец не должен возвращать и обменивать мебель, если они из комплекта или гарнитура. Если же она покупалась отдельно, то потребитель вправе заменить товар на аналогичный.

Фирму наказали штрафом в 10 тысяч рублей. И обязали выполнить требование волгоградца.

ИСТОЧНИК KP.RU