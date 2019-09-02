2019-09-02T09:05:14+03:00
Общество

В Волгограде открылось три класса для особенных детей

Для ребят оборудовали кабинеты и подготовили педагогов
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В школу пошли 27 тысяч первоклашек.В школу пошли 27 тысяч первоклашек.Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Сегодня в Волгоградской области проходят линейки во всех учебных заведения: школах, вузах, колледжах, лицеях и даже в детских садах. 372 750 студентов и школьников сядут за парты, причем среди них 27 169 первоклассников. Будут среди учеников и те, к кому отношение особое – дети с ограниченными возможностями. И в этом году для многих родителей настоящий праздник. В регионе открывается три класса для особенных ребят. В школе №55 в Долине знаний в таком классе будут учиться шесть человек. Для них установили индивидуальные парты, оснастили кабинеты специальным оборудованием, создали комнату для релаксации, подготовили педагогов для обучения.

В школе №36 Волжскогооткрыли класс для детей-аутистов. И также с ними будут работать профильные учителя. Особый класс и в школе №24 города-спутника.

Кстати, как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, в систему инклюзивного образования придут более 500 логопедов, дефектологов, психологов, тьюторов. И 170 уже в этом учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском в аварии пострадали два ребенка
Водители из пяти регионов устроили массовое ДТП на трассе под Волгоградом
Комод раздора: фирму наказали за отказ обменять товар
В Волгоград попал в конец рейтинга доступности электроэнергии для жителей
По Волгограду прошагал театральный карнавал
Четыре машины вдребезги: на трассе под Волгоградом в массовой аварии один погиб, четверо пострадали
Салют на День города 2019 в Волгограде: когда начнется и где смотреть
На конкурсе чтецов в Волгограде победила молодая художница
«Пушкин умер второй раз!»: зрителей разочаровала опера «Руслан и Людмила» от астраханского театра
Ретро-авто, танки и песни под баян: в ЦПКиО Волгограда проходит военная акция
В центре Волгограда начался праздник для детворы
В Волгоградской области за сутки сгорело пять бань и два трактора
Больше тысячи полицейских охраняют порядок в Волгограде на День города
В центре Волгограда открылась выставка уникальных трамваев и троллейбусов
Под Волгоградом насмерть сбили 21-летнего парня на трассе
В Астрахани выброшенная из авто пачка денег спровоцировала пробку на дороге
В Волгограде из дома престарелых пропал дедушка, страдающий потерей памяти
1 сентября в Волгограде будет карнавал, Этнофест и фейерверк
Минобороны показало видео взрыва ракеты «Искандер» над Астраханью
Победитель турнира силачей перетянул 19-тонный автобус за 24 секунды