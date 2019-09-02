В Волгограде открылось три класса для особенных детей

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-02T09:05:14+03:00

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Сегодня в Волгоградской области проходят линейки во всех учебных заведения: школах, вузах, колледжах, лицеях и даже в детских садах. 372 750 студентов и школьников сядут за парты, причем среди них 27 169 первоклассников. Будут среди учеников и те, к кому отношение особое – дети с ограниченными возможностями. И в этом году для многих родителей настоящий праздник. В регионе открывается три класса для особенных ребят. В школе №55 в Долине знаний в таком классе будут учиться шесть человек. Для них установили индивидуальные парты, оснастили кабинеты специальным оборудованием, создали комнату для релаксации, подготовили педагогов для обучения.

В школе №36 Волжскогооткрыли класс для детей-аутистов. И также с ними будут работать профильные учителя. Особый класс и в школе №24 города-спутника.

Кстати, как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, в систему инклюзивного образования придут более 500 логопедов, дефектологов, психологов, тьюторов. И 170 уже в этом учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU