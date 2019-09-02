2019-09-02T08:30:54+03:00
Общество

В Волгоград попал в конец рейтинга доступности электроэнергии для жителей

Мы попали на 69 место списка
Екатерина МАЛИНИНА
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Электричество обходится волгоградцам дорого.Электричество обходится волгоградцам дорого.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Исследование проводили специалисты агентства РИА Новости. Они решили узнать, где в стране самая доступная электроэнергия, а где жителям приходится экономить «свет». Считали просто. Брали стоимость электроэнергии для квартир без электроплит, а затем смотрели, сколько можно купить за среднюю зарплату в регионе.

На первом месте оказалась Иркутская область. Там при стоимости электричества 4,32 кВт/ч можно потратить 34436 киловатт часов. Даже при высокой стоимости в платежках некоторые регионы все равно оказались в первой десятке. Например, на Чукотке за кВт/ч отдают 8,42, но при этом они все равно могут позволить себе за зарплату «усветиться» на 10516 кВт/ч.

Сравните, в Волгоградской области (69 место рейтинга) при расчете 4,32 мы можем позволить себе только 6303 кВт/ч.

Правда, у соседей доступность электроэнергии еще меньше. Краснодарский край попал на 70 место, Астраханская область на 72, а республика Калмыкия оказалась на последнем месте. Электричество у них обходится в 4,83, но купить его на зарплату получится лишь 4870 кВт/ч

ИСТОЧНИК KP.RU

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