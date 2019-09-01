По Волгограду прошагал театральный карнавал

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-01T17:29:03+03:00

Карнавал был театральным, все-таки в стране в разгаре год театра. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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В этом году Волгоград вернул свою забытую традицию проведения карнавала на День города. И, надо сказать, что это шествие сегодня, 1 сентября, стало одним из самых ярких и запоминающихся событий. В участии приняли сотни волгоградцев.

Яркие костюмы, забавные образы, фонтаны позитива!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Карнавал был посвящен театральной тематике, как-никак в стране в разгаре Год театра. Поэтому основными героями шествия стали артисты волгоградских театров и творческих коллективов города. Яркие костюмы, забавные образы, фонтаны креатива… Вот, по улицам «как по речке да по Волге проплывали корабли», а за ними «волки» за байках, вслед - раритетная военная техника.

Ну и куда ж в Волгограде без военной тематики...Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самым креативным из районов оказался Дзержинский, который сделал «упор» на молодость и устроил на карнавале парад колясок.

Участвовали в шествии и совсем юные волгоградцы - в колясках.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В красочном шествии приняли участие также и множество спортивных и молодежных организаций.

Коммунальные службы тоже поучаствовали в карнавале.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Участники карнавала буквально расплескивали позитив на встречающих их горожан по всему пути следования. В ответ зрители встречали колонну аплодисментами. Вместе с карнавалом по Волгограду прокатилась волна хорошего настроения и позитива!

ИСТОЧНИК KP.RU