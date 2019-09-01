Четыре машины вдребезги: на трассе под Волгоградом в массовой аварии один погиб, четверо пострадали

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-01T18:13:06+03:00

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Днем 1 сентября на автодороге в Дубовском районе Волгоградской области случилась жуткая авария. В массовом ДТП, которое произошло 615-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» неподалеку от села Оленье, пострадали сразу четыре машины. К сожалению, один человек погиб.

Как уточнили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону, случилось это примерно в два часа дня. Виновником ДТП стал водитель "Рено", который пошел на обгон и совершил касательное столкновение в грузовиком "МАН", следующим в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась практически лоб в лоб с ВАЗ 2114 и иномаркой "Хендай".

На месте работают все оперативные службы. Массовое ДТП тут же спровоцировало большую пробку на трассе в камышинском направлении.

- От полученных травм скончался 28-летний водитель ВАЗа. Его пассажирка, а также три человека, которые находились в автомобиле "Рено", обратились за медицинской помощью, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU