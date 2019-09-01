2019-09-01T15:22:51+03:00
Общество

Салют на День города 2019 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Фейерверк на день города в Волгограде 1 сентября 2019 можно посмотреть на Центральной набережной
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фейерверк будет в честь юбилея очень красочным. Напоминаем - начало в 22.00.Фейерверк будет в честь юбилея очень красочным. Напоминаем - начало в 22.00.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 сентября, Волгоград отмечает 430-летие со дня своего основания. Вечером волгоградцев и гостей города в честь такой юбилейной даты ждет потрясающий концерт (хэдлайнером которого станет певица Елка) и удивительной красоты салют. Напоминаем, праздничный фейерверк начнется в Волгограде в 22.00.

«Стрелять» огнями в небо будут с нижней террасы набережной. А значит, лучше всего будет видно огненную феерию с верхней террасы набережной, с лестницы, и с отреставрированной ротонды.

Еще в конце июля администрация Волгограда объявила тендер на проведение праздничного фейерверка в Волгограде 1 сентября 2019-го. Начальная цена контракта составляла почти полтора милллиона рублей, но участники сбили цену в два раза. В итоге, победителем стала компания «Пиромир», которая организует волгоградцам салют за 747 тысяч рублей.

При этом она обязалась выполнить все условия контракта: продолжительность фейерверка будет не менее 5 минут, и за это время в небо выпустят сотни залпов разных видов - «серебряный шлейф», «золотой водопад», «красная комета» и прочие. Еще одним условием было проведение пиротехнического огнепада продолжительностью не менее 60 секунд.

Салют на 430-летие Волгограда будет что надо! Фото - скрин странички специалиста-пиротехника.

Салют на 430-летие Волгограда будет что надо! Фото - скрин странички специалиста-пиротехника.

«Сегодня мы сделаем наверно самый длинный огнепад в России - длиной 100 метров, и побит этот рекорд будет на Дне города в Волгограде», - подписал видео подготовительных работ один из пиротехников, который сейчас «колдует» на набережной Воллгограда, завершая последние приготовления.

В Волгограде готовятся к рекордному огнепаду и уникальному фейерверку в честь дня города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоград отмечает День города: онлайн-трансляция праздника. «Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию праздника в День города 31 августа и 1 сентября 2019 с улиц Волгограда [фото, видео]

Смотрите программу праздника , и помните, что на алкоголь во время праздника действует запрет, дороги перекроют, зато общественный транспорт будет ходить часто и допоздна, а проезд в трамваях и троллейбусах - бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Волгограду прошагал театральный карнавал
Четыре машины вдребезги: на трассе под Волгоградом в массовой аварии один погиб, четверо пострадали
На конкурсе чтецов в Волгограде победила молодая художница
«Пушкин умер второй раз!»: зрителей разочаровала опера «Руслан и Людмила» от астраханского театра
Ретро-авто, танки и песни под баян: в ЦПКиО Волгограда проходит военная акция
В центре Волгограда начался праздник для детворы
В Волгоградской области за сутки сгорело пять бань и два трактора
Больше тысячи полицейских охраняют порядок в Волгограде на День города
В центре Волгограда открылась выставка уникальных трамваев и троллейбусов
Под Волгоградом насмерть сбили 21-летнего парня на трассе
В Астрахани выброшенная из авто пачка денег спровоцировала пробку на дороге
В Волгограде из дома престарелых пропал дедушка, страдающий потерей памяти
1 сентября в Волгограде будет карнавал, Этнофест и фейерверк
Минобороны показало видео взрыва ракеты «Искандер» над Астраханью
Победитель турнира силачей перетянул 19-тонный автобус за 24 секунды