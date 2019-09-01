Салют на День города 2019 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-01T15:22:51+03:00

Фейерверк будет в честь юбилея очень красочным. Напоминаем - начало в 22.00. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фейерверк на день города в Волгограде 1 сентября 2019 можно посмотреть на Центральной набережной

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Сегодня, 1 сентября, Волгоград отмечает 430-летие со дня своего основания. Вечером волгоградцев и гостей города в честь такой юбилейной даты ждет потрясающий концерт (хэдлайнером которого станет певица Елка) и удивительной красоты салют. Напоминаем, праздничный фейерверк начнется в Волгограде в 22.00.

«Стрелять» огнями в небо будут с нижней террасы набережной. А значит, лучше всего будет видно огненную феерию с верхней террасы набережной, с лестницы, и с отреставрированной ротонды.

Еще в конце июля администрация Волгограда объявила тендер на проведение праздничного фейерверка в Волгограде 1 сентября 2019-го. Начальная цена контракта составляла почти полтора милллиона рублей, но участники сбили цену в два раза. В итоге, победителем стала компания «Пиромир», которая организует волгоградцам салют за 747 тысяч рублей.

При этом она обязалась выполнить все условия контракта: продолжительность фейерверка будет не менее 5 минут, и за это время в небо выпустят сотни залпов разных видов - «серебряный шлейф», «золотой водопад», «красная комета» и прочие. Еще одним условием было проведение пиротехнического огнепада продолжительностью не менее 60 секунд.

Салют на 430-летие Волгограда будет что надо! Фото - скрин странички специалиста-пиротехника.

«Сегодня мы сделаем наверно самый длинный огнепад в России - длиной 100 метров, и побит этот рекорд будет на Дне города в Волгограде», - подписал видео подготовительных работ один из пиротехников, который сейчас «колдует» на набережной Воллгограда, завершая последние приготовления.

В Волгограде готовятся к рекордному огнепаду и уникальному фейерверку в честь дня города.

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Смотрите программу праздника , и помните, что на алкоголь во время праздника действует запрет, дороги перекроют, зато общественный транспорт будет ходить часто и допоздна, а проезд в трамваях и троллейбусах - бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU