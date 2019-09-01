На конкурсе чтецов в Волгограде победила молодая художница

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-01T14:31:27+03:00

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К 430-летию Волгограда было приурочено много акций и конкурсов, сегодня - на празднике - подводят итоги и награждают победителей. Так сегодня, 1 сентября, объявлен победитель городского конкурса чтецов. Удивительно, но в этом году по итогам интернет-голосования больше всего баллов отдали художнику-иллюстратору из Волгограда Любви Черновой. Видимо, не даром говорят: талантливый человек, талантлив во всем.

ЧЕРНОВА ЛЮБОВЬ. Поднимаюсь молча по ступеням (для конкурса чтецов "Волгограду посвящаю!).

Церемония награждения прошла в сквере имени Пушкина. Здесь же библиотеки города организовали площадки с играми, викторинами, квестами и мастер-классами.

- На участие в конкурсе чтецов поступило более 150 заявок. Лучших выбирали в четырех номинациях - «#Творчество_без_границ», «#Поэтический_сюрприз» «#Город_в_котором_я_живу» и «#Звонкие_строки». В каждой из номинаций волгоградцы смогли выразить любовь к своему городу через стихи любимых авторов или собственного сочинения, - поясняют в мэрии Волгограда.

Самым юным участником стала 14-летняя Анастасия Игрунова. Она исполнила стихотворение Андерсена «Волгоград – это мой город». А «самым почтенным» стал 88-летний Петр Кулешов со стихотворением Мережко «Солдатам Сталинграда».

Петр Кулешов. Конкурс чтецов "ВОЛГОГРАДУ ПОСВЯЩАЮ".

Отдельно жюри отметило выступление волгоградки Валентины Усковой - бывшей малолетней узницы фашистского лагеря. Сегодня она пишет стихи, выступает в школах. Члены жюри приняли решение наградить поэтессу в специальной номинации «Самый жизнеутверждающий автор». Всего дипломы призеров городского конкурса чтецов на празднике «Литературный перекресток» получили около 30 волгоградцев.

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Смотрите программу праздника , и помните, что на алкоголь во время праздника действует запрет, дороги перекроют, зато общественный транспорт будет ходить часто и допоздна, а проезд в трамваях и троллейбусах - бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU